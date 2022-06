Названы лучшие музыканты года по версии BET Awards

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Названы лучшие музыканты и актеры года по версии премии BET Awards. Соответствующий список опубликован на сайте мероприятия.

Награду в номинации "Группа года" получил дуэт Андерсона Паака и Бруно Марса Silc Sonic, который также был отмечен за лучший альбом An Evening with Silk Sonic. Главным хип–хоп артистом признали Кендрика Ламара. Megan Thee Stallion объявили главной рэп-исполнительницей. В R&B лучшими стали Джазмин Салливан и The Weeknd.

Лучшими актерами признали Уилла Смита и Зендею. В номинации "Фильм года" отметили картину "Король Ричард", где сыграл Уилл Смит. Номинантами премии, которую вручает телеканал Black Entertainment Television, традиционно становятся афроамериканцы и представители национальных меньшинств.

