Больше 30 артистов примет участие в онлайн-концерте "Русского Радио"

Фото: предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

28 марта в 15:00 в "Крокус Сити Холле" звезды "Русского Радио" впервые дадут концерт, который смогут увидеть все.

"Русское Радио" реализует абсолютно новый формат мероприятия – концерт пройдет без единого зрителя. При этом увидеть выступление любимых артистов сможет рекордное количество желающих, ведь шоу будет доступно онлайн на официальных сайтах и во всех социальных сетях "Русского Радио" и телеканала RU.TV, в онлайн-кинотеатре ivi.ru и на других онлайн-платформах. Зрителей ждет большой музыкальный марафон, в котором примет участие более 30 исполнителей.

Каждый зритель мечтает оказаться в VIP-партере. В субботу благодаря "Русскому Радио" мест в первом ряду хватит всем!

"На подобные акции сегодня решаются только крупнейшие сцены мира, – говорит генеральный директор "Русской Медиагруппы" Роман Саркисов. – Мы очень рады, что наши партнеры Crocus City Hall готовы в рекордные сроки подготовить сцену к этому новому для всех нас формату. И пусть этот праздник будет онлайн, я уверен: он зарядит всех зрителей позитивной энергией".

28 марта на сцену "Крокус Сити Холла" выйдут Полина Гагарина, ST, SOPRANO Турецкого, Маша Вебер, Queens, "Земляне", Согдиана, Юлианна Караулова, Тимур Родригез, Анна Семенович, Dенис Клявер, Filatov & Karas, "Те100стерон", Григорий Лепс, Николай Басков, Валерия, Анна Плетнева, Reflex, Звонкий, Burito, Стас Костюшкин, Zivert, Emin, Мохито, Ханна, Anivar, Tsoy, ВладиМир, ЮрКисс, "Дискотека Авария" и другие исполнители (в составе участников возможны изменения).

Ведущий музыкального марафона – диджей "Русского Радио" Максим Привалов.