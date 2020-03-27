Больше 30 артистов примет участие в онлайн-концерте "Русского Радио"

Фото: предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
28 марта в 15:00 в "Крокус Сити Холле" звезды "Русского Радио" впервые дадут концерт, который смогут увидеть все.
"Русское Радио" реализует абсолютно новый формат мероприятия – концерт пройдет без единого зрителя. При этом увидеть выступление любимых артистов сможет рекордное количество желающих, ведь шоу будет доступно онлайн на официальных сайтах и во всех социальных сетях "Русского Радио" и телеканала RU.TV, в онлайн-кинотеатре ivi.ru и на других онлайн-платформах. Зрителей ждет большой музыкальный марафон, в котором примет участие более 30 исполнителей.
Каждый зритель мечтает оказаться в VIP-партере. В субботу благодаря "Русскому Радио" мест в первом ряду хватит всем!
"На подобные акции сегодня решаются только крупнейшие сцены мира, – говорит генеральный директор "Русской Медиагруппы" Роман Саркисов. – Мы очень рады, что наши партнеры Crocus City Hall готовы в рекордные сроки подготовить сцену к этому новому для всех нас формату. И пусть этот праздник будет онлайн, я уверен: он зарядит всех зрителей позитивной энергией".
28 марта на сцену "Крокус Сити Холла" выйдут Полина Гагарина, ST, SOPRANO Турецкого, Маша Вебер, Queens, "Земляне", Согдиана, Юлианна Караулова, Тимур Родригез, Анна Семенович, Dенис Клявер, Filatov & Karas, "Те100стерон", Григорий Лепс, Николай Басков, Валерия, Анна Плетнева, Reflex, Звонкий, Burito, Стас Костюшкин, Zivert, Emin, Мохито, Ханна, Anivar, Tsoy, ВладиМир, ЮрКисс, "Дискотека Авария" и другие исполнители (в составе участников возможны изменения).
Ведущий музыкального марафона – диджей "Русского Радио" Максим Привалов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: