Определены лауреаты "Золотой маски"

Фото: Агентство Москва/Никеричев Андрей

Обладателями российской национальной театральной премии "Золотая маска" за 2019 год в самой почетной номинации стали 15 новых лауреатов. Церемония награждения прошла в Большом театре.

Мероприятие было приурочено к Международному дню театра, передает ТАСС. Каждый из них отмечен в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

"Как я горд и как я волнуюсь, что мне доверили представлять первого лауреата премии. Если выразить одним словом, что я чувствую к Инне Чуриковой, это будет восхищение", – сказал президент "Золотой маски" Игорь Костолевский.

Награду получил народный артист СССР Василий Лановой. В его честь молодые артисты театра имени Вахтангова исполнили песню на украинском языке.

Он также добавил, что очень уважает сценические подмостки.

"Кинематограф был для меня всегда только любовницей, а любовью – театр", – сказал Лановой.

Отмечается, что почетную награду предполагали лично вручить и народной артистке СССР Элине Быстрицкой, но она не смогла приехать на церемонию из-за проблем со здоровьем. Премию вместо нее получили ее сестра София. Также почетную "Золотую маску" получил народный артист РФ Станислав Любшин. Игорь Золотовицкий и Юрий Стоянов исполнили в его честь песню на собственные стихи и встали перед актером на колени.

Премиями отмечены народная артистка РФ Вера Карпова, народная артистка СССР Габриэла Комлева, народный артист РФ Юрий Дрожняк, народный артист РФ Евгений Шокин, народный артист Калмыкии Иван Уланов и британский режиссер Деклан Доннеллан.