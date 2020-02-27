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Культура

08:35

Yelawolf выступит в Москве 27 февраля

культура концерты

Фото: ТАСС/Zuma

Yelawolf выступит в столичном ГлавClub Green Concert 27 февраля. Специальным гостем станет Noize MC.

Рожденный в Алабаме и базирующийся в Нэшвилле, Yelawolf называет в числе источников вдохновения не только N.W.A. и OutKast, но и Джонни Кэша с Lynyrd Skynyrd. При этом почти все главные записи рэпера выпустил лейбл Эминема Slim Shady.

Проведя под крылом Эминема большую часть 2010-х, Yelawolf уже начал сочинять новую главу своей биографии: его шестой полнометражный альбом Ghetto Cowboy был выпущен минувшей осенью его собственным лейблом. По словам музыканта, новая пластинка адресована поклонникам всех полюсов его творческого диапазона (то есть и хип-хопа, и кантри, и рок-н-ролла) и вышла "предельно честной и местами абсолютно уязвимой".

Билеты доступны по ссылке.

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