Памятник Хворостовскому может появиться в Москве

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В Москве может появиться памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. С таким предложением выступили члены столичного отделения партии "Единая Россия".

По словам главы исполкома МГРО партии Олега Смолкина, место установки смогут выбрать жители города. Он также выразил уверенность, что в Москве есть несколько знаковых точек, которые связаны с певцом, сообщает Агентство "Москва".

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов, в свою очередь, пообещал оказать помощь в организационных вопросах.

Народный артист России Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни. Последние 2,5 года он боролся с раком мозга. По завещанию певца, одну урну с прахом похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую доставили на родину – в Красноярск.