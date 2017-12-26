Памятник Хворостовскому может появиться в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Карпов
В Москве может появиться памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. С таким предложением выступили члены столичного отделения партии "Единая Россия".
По словам главы исполкома МГРО партии Олега Смолкина, место установки смогут выбрать жители города. Он также выразил уверенность, что в Москве есть несколько знаковых точек, которые связаны с певцом, сообщает Агентство "Москва".
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов, в свою очередь, пообещал оказать помощь в организационных вопросах.
Народный артист России Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни. Последние 2,5 года он боролся с раком мозга. По завещанию певца, одну урну с прахом похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую доставили на родину – в Красноярск.
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