Полина Богусевич поделилась впечатлениями от победы на "Детском Евровидении"

Фото: ТАСС/Сергей Бертов

Победившая на "Детском Евровидении" 14-летняя россиянка Полина Богусевич поделилась впечатлениями о конкурсе. Она рассказала, что после того, как объявили результаты, "чувствует себя как во сне".

По словам юной певицы, она сильно волновалась и поэтому сразу не поняла, что процедура объявления итогов подошла к концу. "Я очень рада, что стала победителем конкурса, чувствую себя как во сне, уже чуть-чуть успокоилась после переживаний", − цитирует ТАСС слова Богусевич.

Финал конкурса "Детское Евровидение-2017" состоялся вечером 26 ноября в Тбилиси. Победу в этом году одержала представительница России Полина Богусевич. Она выступила с песней "Крылья" и набрала в общей сложности 188 баллов.

14-летняя Полина Богусевич является ученицей Академии популярной музыки Игоря Крутого. В 2012 году девушка приняла участие в арт-фестивале "Езерски Бисери" в Македонии и вступила в телепроектах "Окно в Париж" и "Школа Музыки". В 2014 году Богусевич была в команде Димы Билана в первом сезоне шоу "Голос. Дети", а в 2015 году стала обладательницей диплома первой степени международного вокального конкурса "Сан-Ремо" для детей и подростков.