Россиянка победила на конкурсе "Детское Евровидение-2017" в Тбилиси

Фото: ТАСС/Сергей Бертов

Победительницей конкурса "Детское Евровидение-2017" стала россиянка Полина Богусевич.

14-летняя Полина Богусевич, представляющая Россию, одержала победу на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2017". Финал конкурса состоялся вечером 26 ноября в Тбилиси, сообщает ТАСС.



Уточняется, что представительница России выступила на конкурсе с композицией "Крылья". Богусевич набрала в общей сложности 188 баллов, заняв первую строчку конкурсной таблицы.

Также стало известно, что на втором месте со 185 баллами оказался представитель Грузии, 12-летний Григол Кипшидзе. Третье место заняла юная певица из Австралии Изабелла Кларк, которая набрала 172 балла.