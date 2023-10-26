Москва онлайн покажет открытие мемориальной доски автору пьесы "Любовь и голуби"



27 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть торжественное открытие мемориальной доски автору знаменитой пьесы "Любовь и голуби" Владимиру Гуркину. Мемориальная доска будет установлена по адресу улица Покровка, дом 21-23/25, строение 1. В этом доме долгие годы жил и работал драматург.

На мероприятии будут присутствовать родные и близкие Владимира Гуркина, а также Сергей Гармаш и другие артисты театра "Современник".

Спектакль по пьесе "Любовь и голуби" был поставлен в театре "Современник" в 1982 году режиссером Валерием Фокиным. Постановка пользовалась большим успехом у зрителей. Именно этот спектакль вдохновил режиссера Владимира Меньшова на съемки одноименного фильма в 1985 году.

Смотрите прямую трансляцию 27 октября в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.