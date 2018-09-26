Галина Польских опровергла информацию о госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Годовникова Юлия

Галина Польских опровергла информацию о своей госпитализации. По словам актрисы, она проходит плановое обследование и чувствует себя хорошо.

"Мне ставят капельницы, колют витамины. У меня впереди большая поездка и много работы, я должна быть в форме", – рассказала Польских РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Польских из-за проблем с сердцем.

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