Фото: кадр из фильма "Время"; режиссер – М. Найт Шьямалан; производство – Universal Pictures
Фильм "Время" стал лидером российского проката, собрав с 22 по 25 июля 160,4 миллиона рублей, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Картина американца М. Найт Шьямалана вышла на экраны российских кинотеатров 22 июля. За основу фильма взят швейцарский комикс "Замок из песка". Роли сыграли Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Элайза Сканлен и другие актеры.
На втором месте оказалась картина "Черная вдова", которая собрала 51,6 миллиона рублей. На третьей строчке по кассовым сборам оказался мультфильм "Космический джем: Новое поколение" режиссера Малкольма Д. Ли. Фильм собрал 48,6 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что израильский режиссер Надав Лапид получил приз жюри Каннского кинофестиваля. Он был удостоен награды за фильм "Колено Ахеда". Кроме того, аналогичный приз получил тайский режиссер Апичатпонг Вирасетакул за киноленту "Память".
Израильский режиссер Надав Лапид получил приз жюри Каннского кинофестиваля
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