Киркоров решил перевезти своих детей из Греции в Болгарию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Филипп Киркоров решил забрать своих детей из Греции, где они отдыхают в настоящее время. Причиной тому стали лесные пожары, которые не утихают уже несколько дней, сообщают "Дни.ру".

"Я решил увезти детей из пылающей в Греции на мою историческую родину – в Болгарию, где проведу с ними несколько дней в покое и безмятежности", – рассказал певец.

Он принял такое решение, несмотря на то, что место под Афинами, где сейчас отдыхают Мартин и Алла-Виктория, огонь обошел стороной.

Также Киркоров принес соболезнование народу Греции.

Ранее сообщалось, что число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 83 человек. Различные травмы получили около187 человек, в том числе 23 ребенка.

Более 100 человек могут оставаться пропавшими без вести.