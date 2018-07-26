Киркоров решил перевезти своих детей из Греции в Болгарию

26 июля, 19:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Филипп Киркоров решил забрать своих детей из Греции, где они отдыхают в настоящее время. Причиной тому стали лесные пожары, которые не утихают уже несколько дней, сообщают "Дни.ру".
"Я решил увезти детей из пылающей в Греции на мою историческую родину – в Болгарию, где проведу с ними несколько дней в покое и безмятежности", – рассказал певец.
Он принял такое решение, несмотря на то, что место под Афинами, где сейчас отдыхают Мартин и Алла-Виктория, огонь обошел стороной.
Также Киркоров принес соболезнование народу Греции.
Ранее сообщалось, что число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 83 человек. Различные травмы получили около187 человек, в том числе 23 ребенка.
Более 100 человек могут оставаться пропавшими без вести.
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