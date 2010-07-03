В Москве пройдет премьера фильма "Планета Тыва"

В рамках фестиваля Moscow Urban Fest 6 июля состоится премьерный показ фильма "Планета Тыва". Фильм был задуман как этнологическое, географическое, ментальное и метафизическое путешествие, где герои исследуют темы востока и запада, разума, духовности, цивилизации, мужчины и женщины, прошлого и будущего.

В основе сюжета лежат впечатления журналистки Саяны Монгуш и чешского фотографа Станислава Крупара от путешествия по Тыве. Путешественники общаются с кочевниками-пастухами, посещают храм Устуу-Хурээ, идут в горы к тоджинцам-оленеводам и посещают деревню староверов. Фильм создала компания "ЕМГ" по заказу Русского географического общества.

"Все начиналось с книги Сергея Минцлова о его путешествии по поручению Николая II по Урянхайскому краю. Меня поразило, насколько пренебрежительно пишет автор о кочевниках, сравнивает их с дикими животными, даже не понимая местного языка. И я захотела сделать фильм – не только про Тыву, но про столкновение разных культур, цивилизаций и про то, как снобизм, страх и стереотипы зачастую мешают нам вступать в диалог и искажают наше представление о многом. Это путешествие стало для меня не просто фильмом, но одним из самых важных жизненных опытов. Спасибо Туве", – сказала Светлана Родина, режиссер фильма.

Moscow Urban Fest пройдет в Москве с 4 по 7 июля в парке "Зарядье". Фестиваль будет разделен на три основных блока: "Почувствуй", "Осознай" и "Посмотри иначе". Показ фильма состоится 6 июля в 15:00 в концертном зале "Зарядье". Гости фестиваля смогут посетить показ бесплатно.

