В Москве пройдет фестиваль современной музыки Bosco Fresh Fest

В столице летом пройдет восьмой по счету фестиваль современной музыки Bosco Fresh Fest. В этот раз он состоится в Московском Дворце пионеров на Воробьевых горах 29 июня. Хедлайнерами станут Джеймс Блейк и Рошин Мерфи.
Джеймс Блейк за десятилетие своей карьеры смог создать узнаваемый музыкальный язык. Три успешных студийных пластинки сделали его постоянным резидентом на BBC Radio 1. В январе этого года он выпустил четвертый альбом Assume form. В качестве гостей в этом альбоме отметились Travis Scott, André 3000, Metro Boomin.
Рошин Мерфи – британская певица, солистка трип-хоп проекта Moloko, который стал популярным в начале 2000-х. Она начала сольную карьеру в 2005 году с выпуском электропоп-альбома Ruby Blue (был записан совместно с композитором Мэтью Хербертом). После небольшого перерыва певица вернулась к танцевальной музыке. В 2018 году Рошин Мерфи выпустила четыре виниловых сингла.
В прошлом году Bosco Fresh Fest проходил в школе управления "Сколково". Помимо духовной пищи, там развернулось разнообразие и пищи обычной – от космического питания до авторской кухни. Также фестиваль стал зоной активного отдыха.
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