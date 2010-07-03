В Москве пройдет фестиваль современной музыки Bosco Fresh Fest

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В столице летом пройдет восьмой по счету фестиваль современной музыки Bosco Fresh Fest. В этот раз он состоится в Московском Дворце пионеров на Воробьевых горах 29 июня. Хедлайнерами станут Джеймс Блейк и Рошин Мерфи.

Джеймс Блейк за десятилетие своей карьеры смог создать узнаваемый музыкальный язык. Три успешных студийных пластинки сделали его постоянным резидентом на BBC Radio 1. В январе этого года он выпустил четвертый альбом Assume form. В качестве гостей в этом альбоме отметились Travis Scott, André 3000, Metro Boomin.

Рошин Мерфи – британская певица, солистка трип-хоп проекта Moloko, который стал популярным в начале 2000-х. Она начала сольную карьеру в 2005 году с выпуском электропоп-альбома Ruby Blue (был записан совместно с композитором Мэтью Хербертом). После небольшого перерыва певица вернулась к танцевальной музыке. В 2018 году Рошин Мерфи выпустила четыре виниловых сингла.

В прошлом году Bosco Fresh Fest проходил в школе управления "Сколково". Помимо духовной пищи, там развернулось разнообразие и пищи обычной – от космического питания до авторской кухни. Также фестиваль стал зоной активного отдыха.