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26 марта, 13:54

События

Москва 24: Михаил Швыдкой расскажет о планах Театра мюзикла и значимых мероприятиях

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

27 марта, в среду, в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню театра.

О планах Театра мюзикла на вторую половину сезона 2023/2024, перспективах международного культурного сотрудничества в условиях санкций и значимых мероприятиях со странами БРИКС будут рассказывать:

  • специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой;
  • генеральный директор Московского театра мюзикла Александр Новиков.

Смотрите прямую трансляцию 27 марта в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культурапресс-конференция
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