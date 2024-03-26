26 марта, 13:54События
Москва 24: Михаил Швыдкой расскажет о планах Театра мюзикла и значимых мероприятиях
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
27 марта, в среду, в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню театра.
О планах Театра мюзикла на вторую половину сезона 2023/2024, перспективах международного культурного сотрудничества в условиях санкций и значимых мероприятиях со странами БРИКС будут рассказывать:
- специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой;
- генеральный директор Московского театра мюзикла Александр Новиков.
Смотрите прямую трансляцию 27 марта в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.