Москва онлайн покажет красную ковровую дорожку фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

Фото: кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"; режиссер – Олег Трофим; производство – Bubble Studio

29 марта в киноцентре "Каро. Октябрь" состоится закрытый показ фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". Съемочная группа Москвы онлайн приедет на красную ковровую дорожку, чтобы пообщаться со знаменитостями и создателями картины о русском супергерое.

Майор полиции Игорь Гром – идеальный полицейский. Он храбрый, умный, честный и неподкупный. Он гроза всего преступного мира.

В этом фильме майору Грому предстоит сразиться с коварным злодеем в маске Чумного Доктора, который наводит ужас на мирных граждан и криминальных боссов.

Смотрите прямую трансляцию 29 марта в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.