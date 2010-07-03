Украденную картину Пабло Пикассо нашли в Нидерландах

Фото: картина Пабло Пикассо

Частный детектив из Нидерландов Артур Бранд, получивший прозвище "Индиана Джонс мира искусства", отыскал украденную картину Пабло Пикассо "Бюст женщины".

Картина исчезла в 1999 году с яхты саудовского шейха во Франции. За картину стоимостью более 4 миллионов евро было назначено вознаграждение в 400 тысяч евро.

Бранду удалось установить, что полотно переходило из рук в руки в криминальных кругах с 2002 года. Картину использовали для расчета в сделках по продаже наркотиков и оружия. В итоге произведение искусства оказалось у бизнесмена, который захотел от нее избавиться и сам вышел на детектива.

"Это нормально, когда люди вдруг обнаруживают, что картина украдена. Они боятся идти в полицию, опасаясь быть арестованными за кражу, хоть они и не имеют к ней никакого отношения. Тогда такие люди обращаются ко мне", – цитирует ТАСС сыщика.

Артур Бранд известен также тем, что в сентябре 2018 года ему удалось вернуть в свою страну часть украденных из музея города Хорна и позже найденных на Украине старинных полотен. Кроме того, детективу удалось найти пропавшую из кипрской церкви после турецкого вторжения 1974 года мозаику Святого Марка. Определение местонахождения реликвии заняло три года.