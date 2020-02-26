Скончался профессор Московской консерватории Сергей Доренский

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Заведующий кафедрой специального фортепиано Московской государственной консерватории имени Чайковского Сергей Доренский умер в возрасте 88 лет, сообщается на сайте консерватории.
О панихиде и месте похорон станет известно позже.
Сергей Доренский – советский и российский пианист, музыкальный педагог, народный артист РСФСР, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского.
Доренский проводил мастер-классы в Австрии, Испании, Франции, Великобритании, Италии, США и других странах. C 2007 года – заведующий кафедрой специального фортепиано.
Среди его учеников народные артисты России Николай Луганский и Денис Мацуев, заслуженные артисты России Андрей Писарев и Павел Нерсесьян, Екатерина Мечетина, Вадим Руденко, Федор Амиров, Максим Кинасов и другие.