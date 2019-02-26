Жена Данелии опровергла выход режиссера из искусственной комы

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Галина Данелия опровергла информацию СМИ об улучшении состояния своего супруга, режиссера Георгия Данелии.

"Ничего не изменилось, у него такое же тяжелое состояние, он по-прежнему в коме. Врачи делают все возможное, чтобы победить эту болезнь – воспаление легких", – передает ее слова Агентство "Москва".

В воскресенье, 24 февраля, стало известно, что режиссера Георгия Данелию ввели в медикаментозную кому. Он попал в реанимацию в медицинский центр имени Пирогова с воспалением легких. Сообщалось, что ему стало плохо, когда он был дома.

Режиссер родился в 1930 году в Тбилиси. Он известен по кинолентам "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон" и "Кин-дза-дза!".