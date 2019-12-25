Пригожин сравнил гонорары Юрия Антонова и Пола Маккартни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Иосиф Пригожин заявил, что эстрадный певец Юрий Антонов заслуживает гонорары за выступления в миллионы долларов, сравнив его с Полом Маккартни.

"Почему Пол Маккартни стоит 3 миллиона долларов, а Антонов должен стоить 250 тысяч долларов? Я считаю, что Антонов тоже заслуживает стоить миллионы долларов", – цитирует его ИА "НСН".

Продюсер назвал Антонова величайшим композитором, написавшим огромное количество хитов. По его словам, артист находится в солидном возрасте и может позволить себе выходить на сцену за желаемую цену.

"Он находится в том статусе, когда не деньги важны. Вопрос цены это переговорный вопрос, каждый назначает сам себе цену. Мы сейчас находимся не в системе Советского Союза, где государство назначало цены", – подчеркнул Пригожин.

Продюсер также отнес к дорогостоящим артистам российской эстрады Басту и группу "Ленинград". Он заметил, что его жене Валерии предлагали выступить на корпоративе 31 декабря за 15 миллионов рублей, но она отказалась из-за приезда сына.

"Вот он, критерий к вопросу, кто дороже, кто дешевле", – заключил Пригожин.

Ранее сообщалось, что Антонова признали самым дорогим российским артистом корпоративов. 74-летний музыкант оценивает свое выступление в 15 миллионов рублей (250 тысяч долларов).

Его продюсер Евгений Морозов объяснил, что Антонова "в силу характера и возраста" очень сложно убедить выступить на корпоративе, поэтому его ценник такой высокий.

Художник-модельер Вячеслав Зайцев посоветовал горожанам в своем наряде на новогодний корпоратив быть сдержанными и соблюдать субординацию. Он добавил, что блеск в нарядах допустим, если это платье или блуза с некими блестящими элементами. Лучше всего блеска добавляют хорошо подобранные аксессуары. Но при этом модельер посоветовал не надевать на такое торжество с коллегами бриллианты, чтобы не сильно выделяться.

Нарядное платье на корпоратив будет хорошо смотреться с жакетом, считает модельер. А что касается мужского образа, он не должен быть слишком официальным и "сухим".