В Сети появился клип ансамбля Росгвардии на песню Last Christmas

Ансамбль Росгвардии представил клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas

Академический ансамбль песни и пляски МВД России выпустил клип на песню британского певца Джорджа Майкла Last Christmas. Съемки проходили на катке Красной площади. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что видео приурочено ко второй годовщине со дня смерти музыканта.

Ансамбль получил широкую популярность в Сети благодаря кавер-версии песни Get Lucky французского электро-дуэта Daft Punk. Летом 2017 года концерты ансамбля Росгвардии собрали аншлаг на юге Франции. Артисты выступали в трех городах ‒ Тулузе, Перпиньяне и Монпелье. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.