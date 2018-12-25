Новая новогодняя серия "Простоквашино" появилась в Сети

Снимок с видео YouTube/"Союзмультфильм"

"Союзмультфильм" представил новогоднюю серию мультфильма "Простоквашино". Выпуск под названием "Кабы не было зимы" опубликован на YouTube-канале студии.

В новом эпизоде герои готовятся к торжеству. Однако маленькая сестра Дяди Федора Вера Павловна грустит из-за отсутствия снега. Друзья решают сделать все возможное для создания новогоднего настроения.

Режиссерами новогодней серии стали неоднократный лауреат Российского фестиваля анимационного кино в Суздале Софья Кравцова и Михаил Солошенко. А в озвучке участвовал диджей "Русского радио" Дмитрий Оленин. Знаменитую песню "Кабы не было зимы" исполнили Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин и Юлия Меньшова, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу студии.

Известно, что 28 декабря новую серию "Простоквашино" покажут на ГУМ-катке на Красной площади.

10 декабря на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" состоялась премьера девятой серии мультфильма "Возвращение в Простоквашино".

В новых сериях мультфильм дядю Федора озвучиваетАлексей Онежен, маму Дяди Федора – Юлия Меньшова, кота Матроскина – Антон Табаков, Шарика – Гарик Сукачев, а почтальона Печкина – Иван Охлобыстин.