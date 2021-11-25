Звезда "Гарри Поттера" встретится с поклонниками в Москве

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Британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, встретится с поклонниками в Москве 18 и 19 декабря. Встречи запланированы в рамках фестиваля поп-культуры Bubble Comics Con, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

"Мы надеемся, что Bubble Comics Con объединит и прекрасных фанатов наших комиксов, и представителей дружного фандома "Гарри Поттер", – рассказал продюсер фестиваля и главный редактор комикс-издательства Bubble Роман Котков.

Фелтон, который станет хедлайнером фестиваля, посетит оба дня Bubble Comics Con. Он выступит на сцене, ответит на вопросы поклонников, а также примет участие в автограф- и фотосессиях.

Ранее стало известно, что режиссер Крис Коламбус, занимавшийся производством первых двух фильмов о Гарри Поттере, захотел выпустить расширенную версию ленты "Гарри Поттер и философский камень".

По его словам, длительность первого "Гарри Поттера" изначально составляла 172 минуты, однако позже фильм сократили до 152 минут. Расширенную версию картины показывали для тестовой аудитории в Чикаго. Лента впечатлила детей, но их родители посчитали, что она слишком затянута.

