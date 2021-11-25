Москва онлайн покажет Всероссийский конкурс косплея на фестивале J-FEST

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

26 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть Всероссийский конкурс косплея, который пройдет в день закрытия фестиваля японской культуры J-FEST Autumn 2021.

На сцене выступят лучшие косплееры со всей страны. Вы увидите знакомых персонажей из популярных фильмов, сериалов и компьютерных игр.

Фестиваль проводится в столице ежегодно начиная с 2009 года. Главным организатором мероприятия является посольство Японии в России. Для гостей фестиваля проходят лекции о японской культуре и языке, творческие мастер-классы, встречи с известными людьми и всевозможные шоу.

Смотрите трансляцию 26 ноября в 19:50 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.