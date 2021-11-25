Группа Therr Maitz даст концерт в столичном клубе "Урбан"

Фото: предоставлено пресс-службой группы Therr Maitz

Группа Therr Maitz выступит с концертом 26 ноября в столичном клубе "Урбан".

"История Therr Maitz самым убедительным образом доказывает, что безупречно качественный англоязычный музыкальный проект может покорить самую широкую аудиторию", – отмечают организаторы.



На счету Therr Maitz успешные выступления на топовых площадках и крупнейших фестивалях, масштабные гастрольные туры по всей России и странам ближнего зарубежья, большое количество публикаций в СМИ, а также эфиры на самых рейтинговых радиостанциях и телеканалах страны.



Отдельного внимания заслуживает шоу LAB – музыкальный проект Антона Беляева, гостями которого уже стали многие звезды отечественной сцены.



26 ноября в клубе "Урбан" каждый сможет окунуться в футуристический орнамент из стильной поп-эклектики, харизматичного вокала и потрясающей атмосферы шоу Therr Maitz.