Рошин Мерфи станет гостем "Ночной смены"

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Гостем программы "Ночная смена" на телеканале Москва 24 станет британская певица Рошин Мерфи. Эфир пройдет в 0:40 25 сентября.

Рошин Мерфи, также известная широкой публике как вокалистка Moloko, – британская певица ирландского происхождения, автор песен и композитор. Неординарная певица исполняет шаманские танцы на сцене, пробует себя в режиссуре и однажды хочет снять большое кино.

Рошин называют королевой арт-поп-музыки. Потрясающий голос, незабываемый образ, яркие и экстравагантные клипы. Кстати, Рошин выпустила новый альбом и собирается с ним в турне. В эфире "Ночной смены" певица расскажет, собирается ли она в Россию с новым альбомом.

Ранее гостем "Ночной смены" был актер Егор Корешков.