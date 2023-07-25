Полиция не смогла установить причину смерти пропавшего в горах актера Джулиана Сэндса

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Сотрудники правоохранительных органов не смогли установить причину гибели британского актера Джулиана Сэндса, останки его тела были найдены в горах в Калифорнии. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на заявление полиции.

Отмечается, что причину смерти сложно установить из-за состояния останков погибшего 65-летнего актера. Местные власти также заявляли, что Сэндс пропал в горах вместе с еще одним туристом, но его тело найти так и не удалось.

"Так обычно происходит в такого рода случаях", – добавили в пресс-службе департамента полиции округа Сан-Бернардино изданию.

О пропаже Сэндса стало известно в середине января этого года, он намеревался прогуляться в районе Маунт-Болд, после чего не вернулся домой. С момента его пропажи было проведено 8 поисково-спасательных операций. В конце июня тело актера было найдено.

Сэндс был известен благодаря своим ролям в фильмах "Чернокнижник" и "Комната с видом". Он также снимался в фильмах "Покидая Лас- Вегас", "Тринадцать друзей Оушена" и сериалах "24 часа" и "Декстер".

