Медведев утвердил лауреатов театральной премии имени Федора Волкова

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Александр Астафьев

Стали известны имена лауреатов премии правительства РФ имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства. Распоряжение о присуждении премий в 2018 году подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.

Как сказано в тексте сообщения, коллегия Минкультуры РФ в этом году решила присудить премию имени Федора Волкова Башкирскому академическому театру драмы имени Мажита Гафури и Вологодскому областному театру кукол "Теремок". Премии также удостоилась ведущая артистка драмы Кабардинского государственного драматического театра имени Али Шогенцукова Куна Жакамухова.

Распоряжение главы правительства утвердило кандидатуры, выбранные министерством культуры России.