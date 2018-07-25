Медведев утвердил лауреатов театральной премии имени Федора Волкова

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Александр Астафьев
Стали известны имена лауреатов премии правительства РФ имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства. Распоряжение о присуждении премий в 2018 году подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Как сказано в тексте сообщения, коллегия Минкультуры РФ в этом году решила присудить премию имени Федора Волкова Башкирскому академическому театру драмы имени Мажита Гафури и Вологодскому областному театру кукол "Теремок". Премии также удостоилась ведущая артистка драмы Кабардинского государственного драматического театра имени Али Шогенцукова Куна Жакамухова.
Распоряжение главы правительства утвердило кандидатуры, выбранные министерством культуры России.
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