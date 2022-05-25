Айрат Тухватуллин назначен замдиректора МХТ им. Чехова

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Айрат Тухватуллин назначен заместителем директора МХТ имени Чехова.
"В Московском художественном академическом театре имени Чехова состоялось новое назначение. Художественный руководитель и директор театра Константин Хабенский представил коллективу своего первого заместителя Айрата Тухватулина. В министерстве одобрили его кандидатуру", – сказала министр культуры Ольга Любимова в своем телеграм-канале.
По ее словам, Тухватуллин зарекомендовал себя еще во время работы в Государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова как профессиональный руководитель.
В театре также отметили большой опыт Тухватуллина в управлении театральными учреждениями. На новой должности Тухватуллин будет отвечать за художественно-постановочную часть и финансово-хозяйственные вопросы.
В октябре 2021 года актер и режиссер Константин Хабенский был назначен худруком МХТ имени Чехова вместо Сергея Женовача. Он покинул должность по собственному желанию. Хабенский отметил, что согласился занять пост из-за любви к Художественному театру.
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