Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную выставке коллекций Морозовых

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

26 мая в ГМИИ имени Пушкина состоится пресс-конференция, посвященная масштабному выставочному проекту "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых".

Об уникальном выставочном проекте расскажут:



директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак;

генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский;

генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова;

заместитель директора ГМИИ имени Пушкина по науке Илья Доронченков;

куратор выставки, старший научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки ХIХ–ХХ веков Алексей Петухов.

Смотрите прямую трансляцию 26 мая в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.