Антонио Бандерас получил приз за лучшую мужскую роль на Каннском фестивале

Приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале получил Антонио Бандерас. Награду актер получил за фильм "Боль и слава" Педро Альмодовара. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы сделали много фильмов вместе. Я бесконечно его уважаю. Я посвящаю эту награду ему... на жизненном пути встречается боль, но сегодня моя ночь славы", – заявил Бандерас.
Драма "Боль и слава" повествует о талантливом режиссере, который постоянно теряет память. Главные роли в фильме исполняют Антонио Бандерас, Асьер Эчеандиа, Пенелопа Крус, Хульета Серрано и Леонардо Сбаралья.
Ранее российский режиссер Кантемин Балагов получил награду федерации кинопрессы на Каннском фестивале за фильм "Дылда".
72-й Каннский фестиваль проходит во Франции с 14 по 25 мая. В конкурсной программе участвует 21 фильм.
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