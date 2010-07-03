Антонио Бандерас получил приз за лучшую мужскую роль на Каннском фестивале

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Приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале получил Антонио Бандерас. Награду актер получил за фильм "Боль и слава" Педро Альмодовара. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы сделали много фильмов вместе. Я бесконечно его уважаю. Я посвящаю эту награду ему... на жизненном пути встречается боль, но сегодня моя ночь славы", – заявил Бандерас.

Драма "Боль и слава" повествует о талантливом режиссере, который постоянно теряет память. Главные роли в фильме исполняют Антонио Бандерас, Асьер Эчеандиа, Пенелопа Крус, Хульета Серрано и Леонардо Сбаралья.

Ранее российский режиссер Кантемин Балагов получил награду федерации кинопрессы на Каннском фестивале за фильм "Дылда".

72-й Каннский фестиваль проходит во Франции с 14 по 25 мая. В конкурсной программе участвует 21 фильм.

