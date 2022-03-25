Скончалась профессор Московской консерватории Зинаида Игнатьева

Фото: mosconsv.ru

Скончалась народная артистка России, профессор Московской консерватории Зинаида Игнатьева. Об этом сообщается на сайте МГК имени Чайковского.

"Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием извещает о кончине 23 марта Народной артистки России, профессора кафедры специального фортепиано Зинаиды Алексеевны Игнатьевой", – говорится в сообщении.

В 1957 году Игнатьева окончила Центральную музыкальную школу при Московской консерватории и поступила в Московскую консерваторию. Еще будучи студенткой III курса, получила звание лауреата на VI международном конкурсе пианистов им. Ф. Шопена в Варшаве.

