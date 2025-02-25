Прием заявок открыт на участие в новом сезоне проекта "Уличный артист в парках"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Моспродюсер объявил прием заявок на четвертый сезон проекта "Уличный артист в парках". Принять участие в конкурсном отборе могут музыканты, танцоры, актеры, художники, фокусники, чтецы и мимы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Прием заявок осуществляется на сайте до 16 марта включительно. Также нужно приложить до двух видеозаписей с выступлением артиста или коллектива.

Победителей проекта определят представители парков-участников в онлайн-формате, результаты прослушиваний станут известны в мае. Артисты, прошедшие отбор и попавшие в список победителей, смогут самостоятельно бронировать площадки для выступлений в парках. Участие в проекте бесплатное.

По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, за три сезона число заявок на участие в проекте выросло почти в два раза. Артисты могут расширить географию выступлений и получить опыт в новых форматах, в том числе на открытых парковых площадках.

Благодаря проекту свыше 460 артистов смогли поделиться своим творчеством с поклонниками в главных парках города, а миллионы туристов и москвичей – насладиться их талантами, посетив около 2,3 тысячи выступлений.

За прошедшие три сезона одним из рекордсменов проекта стал коллектив Loiko, который исполняет классическую инструментальную музыку. Группа уже дала 105 концертов. Вокалист и гитарист Павел Пикалов выходил на площадки проекта 136 раз.

Рекордсменом второго и третьего сезонов проекта стал скрипач Валентин Тихонов (Playcellos). Он выступил перед гостями и жителями Москвы 169 раз.

Между тем XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади с 22 по 31 августа. Он представляет собой серию ежевечерних представлений, каждое из которых – театрализованно-музыкальное действо, состоящее из пролога, сольных номеров коллективов-участников, эпилога и финального выступления сводного оркестра.

В 2025 году фестиваль будет посвящен 80-летию Победы в ВОВ и защитникам Отечества.