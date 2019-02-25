ЛСП дадут первый стадионный концерт в Москве

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Белорусская группа "ЛСП" впервые даст стадионный концерт в Москве. Выступление пройдет 20 апреля в "ВТБ Арене" на Ленинградском проспекте.

Проект "ЛСП" был основан минским рэпером Олегом Савченко. Коллектив записал студийные альбомы "ЕП", "Виселицца", Magic City и Tragic City. Наиболее известный трек дуэта – "Монетка", клип на который также стал самым просматриваемым в карьере исполнителей, преодолев отметку в девять миллионов. Группа также записывала совместные песни с Feduk и Егором Кридом. В 2018 году музыканты дали большой концерт в Adrenaline Stadium.

Цены на стадионный концерт варьируются от 700 до 4 000 рублей в фан-зоне. Подробная информация доступна на сайте коллектива.