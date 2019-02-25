Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:37

ЛСП дадут первый стадионный концерт в Москве

культура

14:37

Поделиться в социальных сетях:

Фото: предоставлено организаторами

Белорусская группа "ЛСП" впервые даст стадионный концерт в Москве. Выступление пройдет 20 апреля в "ВТБ Арене" на Ленинградском проспекте.

Проект "ЛСП" был основан минским рэпером Олегом Савченко. Коллектив записал студийные альбомы "ЕП", "Виселицца", Magic City и Tragic City. Наиболее известный трек дуэта – "Монетка", клип на который также стал самым просматриваемым в карьере исполнителей, преодолев отметку в девять миллионов. Группа также записывала совместные песни с Feduk и Егором Кридом. В 2018 году музыканты дали большой концерт в Adrenaline Stadium.

Цены на стадионный концерт варьируются от 700 до 4 000 рублей в фан-зоне. Подробная информация доступна на сайте коллектива.

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика