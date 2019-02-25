Актера Георгия Штиля госпитализировали в Петербурге

В Санкт-Петербурге госпитализирован актер Большого драматического театра (БДТ) Георгий Штиль. Артист пожаловался на боли в сердце.
"Я немного перетрудился... и сердечко забилось чуть-чуть. Сейчас нахожусь в больнице", – сообщил актер в комментарии ТАСС. Он также добавил, что идет на поправку и сейчас чувствует себя хорошо.
Актер подчеркнул, что готовится к выписке и планирует сыграть в спектакле 28 февраля.
Штиль – советский и российский актер театра и кино, народный артист России, педагог, писатель. Родился 4 марта 1932 года в Ленинграде. Известен по ролям в фильмах "Женя, Женечка и "Катюша", "Седьмой спутник", "Ханума", "Старая, старая сказка", "Иду на грозу", в сериалах "На всю оставшуюся жизнь", "Мастер и Маргарита", "Убойная сила", "Сибириада", "Макар-следопыт", "Остров сокровищ". В Большом драматическом театре исполнил более 50 ролей.
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