Отец Началовой высказался против переименования Ленинского проспекта в честь дочери

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Идея переименовать Ленинский проспект в проспект Юлии Началовой выглядит несерьезной, заявил отец певицы, композитор и музыкальный продюсер Виктор Началов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"А почему не Красную площадь? Этот бред кто-то специально придумал, и я не знаю, откуда взялись эти люди", – сказал Началов.

До этого в Сети поклонники скончавшейся в 2019 году певицы заявили о желании увековечить ее имя и присвоить ей звание заслуженной артистки РФ. При этом некоторые допустили, что именем певицы можно назвать проектируемый проезд или улицу, а не переименовывать проспект.

Ранее депутат Московской городской думы Сергей Митрохин рассказал о намерении МГД вернуться к рассмотрению идеи о переименовании Ленинского проспекта в проспект Высоцкого.

Он уточнил, что соответствующее предложение выдвинул в 2013 году в связи с 75-летием музыканта, однако принять его можно и к 85-летию певца в 2023 году.

