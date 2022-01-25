Отец Началовой высказался против переименования Ленинского проспекта в честь дочери

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Идея переименовать Ленинский проспект в проспект Юлии Началовой выглядит несерьезной, заявил отец певицы, композитор и музыкальный продюсер Виктор Началов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
"А почему не Красную площадь? Этот бред кто-то специально придумал, и я не знаю, откуда взялись эти люди", – сказал Началов.
До этого в Сети поклонники скончавшейся в 2019 году певицы заявили о желании увековечить ее имя и присвоить ей звание заслуженной артистки РФ. При этом некоторые допустили, что именем певицы можно назвать проектируемый проезд или улицу, а не переименовывать проспект.
Ранее депутат Московской городской думы Сергей Митрохин рассказал о намерении МГД вернуться к рассмотрению идеи о переименовании Ленинского проспекта в проспект Высоцкого.
Он уточнил, что соответствующее предложение выдвинул в 2013 году в связи с 75-летием музыканта, однако принять его можно и к 85-летию певца в 2023 году.
В Москве предложили переименовать Ленинский проспект
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