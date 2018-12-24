Парк "Россия – моя история" бесплатно посетят первые 2019 гостей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые 2019 посетителей парка "Россия – моя история" бесплатно увидят обновленную экспозицию. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Акция стартует 24 декабря в 14:00. Она продлится до тех пор, пока не закончатся бесплатные билеты. А во время новогодних каникул вход будет свободным для всех гостей младше 18 лет.

"Для бесплатного осмотра откроются все экспозиции, в том числе "Россия – моя история: 1945–2017". Мы объединили ее с ранее существовавшей выставкой, посвященной 1917–1945 годам, и теперь все события XX века представлены панорамно", – рассказал директор парка Иван Есин.

Реконструкцией экспозиции занимался Фонд гуманитарных проектов. Среди главных новинок выставки, занявшей более 500 квадратных метров, есть зоны, объединившие квест, интерактивный аттракцион и образовательное пространство.

Ранее стало известно, что за полгода реконструкции парка сотрудники добыли новые архивные фото, собрали интересные факты и уделили внимание темам, связанным с жизнью каждой семьи. Больше всего изменились зоны, объединяющие квест, образовательное пространство и интерактивный аттракцион.

