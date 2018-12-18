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18 декабря, 09:48

Парк "Россия – моя история" в Москве возобновит работу 24 декабря

досуг парки

18 декабря, 09:48

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Двери парка "Россия – моя история" 24 декабря откроются после полугодовой реконструкции. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В числе новинок –"Исторический "Инстаграм", "Зал тысячи секретов", игровой зал "Бояре и крестьяне" и мультимедийное древо Романовых с живыми портретами. В 57-м павильоне ВДНХ также обновили дизайн общественных зон и установили проекционное оборудование.

Директор парка "Россия – моя история" Иван Есин подчеркнул, что за полгода сотрудники добыли новые архивные фото, собрали интересные факты и уделили внимание темам, связанным с жизнью каждой семьи.

Больше всего изменились зоны, объединяющие квест, образовательное пространство и интерактивный аттракцион. Теперь посетители смогут почувствовать себя древними торговцами, которые отправились в плавание и попали в шторм, а также увидеть знаменитые полотна и поставить им лайки, как в соцсетях.

В мультимедийном древе Романовых москвичи и туристы узнают о деятельности правителей различных эпох. Желающим предложат пройти по выбранному маршруту и ответить на вопросы о деятельности монархов.

Разгадать тайны с помощью необычных предметов получится в зале "Бояре и крестьяне". Гостям парка расскажут, чем отличался быт крестьянской и боярской семьи. Узнать о других изменениях можно на сайте парка.

Ранее свыше тысячи человек поучаствовали в новогодней программе Музея Победы на поклонной горе. 15 декабря там работали мастер-классы и интерактивные зоны, на специальной тематической площадке гости отправляли праздничные поздравления родным и близким.

досуг парки

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