Москва онлайн пообщается с гостями закрытого показа фильма "Теща"

Фото: кадр из фильма "Теща"; режиссер – Аскар Узабаев; производство – "Темп"

27 ноября в киноцентре "Октябрь" состоится предпремьерный показ комедийного фильма "Теща" режиссера Аскара Узабаева. Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщаются с создателями фильма.

В комедии снимались Лариса Гузеева, Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев и другие.

На экраны фильм выйдет 30 ноября.

Смотрите прямую трансляцию 27 ноября в 19:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.