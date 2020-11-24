Москва онлайн покажет экскурсию по экспозиции фестиваля дикой природы "Золотая черепаха"

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

25 ноября специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по XIV Международному фестивалю дикой природы "Золотая черепаха". В роли гида выступит научная журналиста, телеведущая Евгения Тимонова. Зрители узнают о тематических разделах фестиваля, отборе участников и познакомятся с самыми интересным кадрами. В этом году в экспозиции представлены работы 3 511 фотографов из 108 стран.

"Золотая черепаха" – один из крупнейших культурных и эколого-просветительских проектов в мире. Проводится фестиваль с 2006 года. Творческие работы фотографов демонстрируют красоту мира, в котором мы живем, и заставляют задумываться о его сохранении. В рамках фестиваля по традиции проходят мастер-классы, просветительские лекции и творческие конкурсы.

Смотрите прямую трансляцию 25 ноября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.