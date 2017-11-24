В Санкт-Петербурге могут назвать сквер именем Довлатова

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Безымянный сквер на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге могут назвать в честь писателя Сергея Довлатова. С такой инициативой выступила топонимическая комиссия при правительстве города.

По словам депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского, после двух лет поисков удалось найти подходящий двор поблизости от дома на Рубинштейна, № 23, где жил Довлатов, сообщает "Интерфакс".

"Поскольку Сергей Донатович жил и работал в нашем городе, а со дня его кончины прошло больше 20 лет, для этого нет никаких формальных препятствий", – сказал Вишневский, отметив, что инициативу поддержала администрация Центрального района.

В апреле 2016 года в Санкт-Петербурге был установлен памятник Довлатову. На доме, где жил писатель, установлена мемориальная доска.