Телеканал Москва 24 подарит своим зрителям концерт в стиле рок-н-ролл

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Осень, хмурое небо, и только телеканал Москва 24 не сдается и не дает грустить своим зрителям.

На один вечер он перенесет вас в разноцветную, кипящую атмосферу конца 1950-х годов прошлого века – эпоху стиляг и рок-н-ролла. Это время свободы, веселья и ярких экспериментов.

29 сентября в 20:00 смотрите, танцуйте и заряжайтесь хорошим настроением под легендарные хиты группы "Браво" на этой странице и в официальном сообществе телеканала vk.com/m24.

Концерт пройдет при поддержке Московского банка Сбербанка.