"Круг света" на Поклонной горе за 3 дня посетили более 35 тысяч человек

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Более 35 тысяч человек за три дня посетили Международный фестиваль "Круг света" на Поклонной горе. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Музея Победы.
Фестивальная программа пользовалась популярностью у москвичей. Посмотреть световые картины приходили студенческие компании и молодежные пары. Многие приезжали целыми семьями. На просмотре шоу было много детей.
Ранее сообщалось, что первое шоу фестиваля на Поклонной горе, которое состоялось 21 сентября, посетили около 15 тысяч человек.
Международный фестиваль "Круг света" проходит в столице в 8-ой раз. Демонстрация световых шоу организована на 7-ми площадках. Это Гребной канал, Театральная площадь, Поклонная гора, в музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", центр Digital October и концертный зал "Мир".
Красочные представления можно посмотреть ежедневно на открытых площадках с 19:30 до 23:00. Открытие фестиваля состоялось 21 сентября.
Церемония закрытия "Круга света" пройдет 25 сентября в 20:30 на Гребном канале.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: