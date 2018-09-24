"Круг света" на Поклонной горе за 3 дня посетили более 35 тысяч человек

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Более 35 тысяч человек за три дня посетили Международный фестиваль "Круг света" на Поклонной горе. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Фестивальная программа пользовалась популярностью у москвичей. Посмотреть световые картины приходили студенческие компании и молодежные пары. Многие приезжали целыми семьями. На просмотре шоу было много детей.

Ранее сообщалось, что первое шоу фестиваля на Поклонной горе, которое состоялось 21 сентября, посетили около 15 тысяч человек.

Международный фестиваль "Круг света" проходит в столице в 8-ой раз. Демонстрация световых шоу организована на 7-ми площадках. Это Гребной канал, Театральная площадь, Поклонная гора, в музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", центр Digital October и концертный зал "Мир".

Красочные представления можно посмотреть ежедневно на открытых площадках с 19:30 до 23:00. Открытие фестиваля состоялось 21 сентября.

Церемония закрытия "Круга света" пройдет 25 сентября в 20:30 на Гребном канале.

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