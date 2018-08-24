Компания Sony призналась в выпуске фейковых песен Майкла Джексона

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Sony призналась в выпуске и продаже фейковых песен Майкла Джексона, записи появились в посмертном альбоме певца под названием Michael.
В 2014 году фанат исполнителя усомнился в том, что треки Monster, Keep Your Head Up и Breaking News действительно принадлежали кумиру. Вера Серова запустила краудфандинг на расследование дела о фейках. В иске в мошенничестве обвинили старых приятелей певца Эдди Касцио и Джеймса Порта, а также Angelikson Productions LLC.
Друзья Джексона заявляли, что песни были записаны в 2007 году, сообщает "Российская газета". Серовой и семье певца удалось оспорить эти данные. Все три трека похожи на творчество легенды поп-музыки, но принадлежат они, предположительно, двойнику музыканта Джейсону Малачи.
Компания Sony признала вину. Какое наказание запросят для лейбла фанаты и родственники Джексона пока не ясно.
Майкл Джексон стал легендой не только среди вокальных исполнителей, но и среди танцоров. Над некоторыми его трюками профессионалы ломают голову до сих пор. Недавно ученым удалось раскусить один из них. В клипе на песню Smooth Criminal певец наклоняется вперед с идеально прямой спиной, зависая под углом в 45 градусов. Его ботинки при этом не отрываются от пола.
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