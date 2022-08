Компания Sony призналась в выпуске фейковых песен Майкла Джексона

Фото: AP/File/Hector Mata

Sony призналась в выпуске и продаже фейковых песен Майкла Джексона, записи появились в посмертном альбоме певца под названием Michael.

В 2014 году фанат исполнителя усомнился в том, что треки Monster, Keep Your Head Up и Breaking News действительно принадлежали кумиру. Вера Серова запустила краудфандинг на расследование дела о фейках. В иске в мошенничестве обвинили старых приятелей певца Эдди Касцио и Джеймса Порта, а также Angelikson Productions LLC.

Друзья Джексона заявляли, что песни были записаны в 2007 году, сообщает "Российская газета". Серовой и семье певца удалось оспорить эти данные. Все три трека похожи на творчество легенды поп-музыки, но принадлежат они, предположительно, двойнику музыканта Джейсону Малачи.

Компания Sony признала вину. Какое наказание запросят для лейбла фанаты и родственники Джексона пока не ясно.

Майкл Джексон стал легендой не только среди вокальных исполнителей, но и среди танцоров. Над некоторыми его трюками профессионалы ломают голову до сих пор. Недавно ученым удалось раскусить один из них. В клипе на песню Smooth Criminal певец наклоняется вперед с идеально прямой спиной, зависая под углом в 45 градусов. Его ботинки при этом не отрываются от пола.