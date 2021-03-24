В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве открылась международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22, участниками которой стали почти 300 издательств и культурных учреждений из 19 стран. Об этом рассказали в пресс-службе ярмарки.

Ярмарка проходит в Гостином дворе. Она будет длиться пять дней – до 28 марта.

"Путь этой ярмарки к читателю оказался непрост: она должна была состояться еще в декабре прошлого года, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Однако чем дольше ожидание, тем радостнее будет встреча", – отметили в пресс-службе.

Уже анонсировано порядка 400 мероприятий с участием популярных литераторов, иллюстраторов, переводчиков, литературных критиков, ученых, педагогов, кинематографистов и общественных деятелей.

"Так, народный артист России Сергей Гармаш презентует книгу Сергея Шойгу "Про вчера", которую он озвучил в аудиоформате. Презентации своих новых романов проведут Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Дмитрий Быков, Гузель Яхина и многие другие", – сообщает РИА Новости.

Что касается зарубежных участников, то в рамках ярмарки запланированы мероприятия с испанским писателем Антонио Муньосом Молином, владельцем издательства Francesco Brioschi Editore Франческо Бриоски и директором Итальянского института культуры в Москве Даниэлой Рицци. Также ожидается участие директора национальной библиотеки Брайденсе в Канаде Джеймса Брэдберна, польского писателя Януша Вишневского, французских писателей Николя Матье, Бернара Миньера и Люси Пьерра-Пажо.

Ранее сообщалось о проведении в Москве марафона "Добрые книжные традиции". С 20 по 28 марта любой житель столицы может принести литературу для воспитанников детских домов и детей из малоимущих семей.