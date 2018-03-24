Женовач назвал неожиданным предложение возглавить МХТ имени Чехова

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Новый художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач рассказал, что предложение возглавить театр стало для него большой неожиданностью.

"Для меня это предложение было неожиданным. Это был вторник, в час дня я разговаривал у министра, на следующий день в шесть вечера я должен был дать ответ, и вчера мне позвонили и сказали прийти в белой рубашке – и я познакомлюсь с директором, а тут оказалась вот такая история", – сказал Женовач, передает "Интерфакс".

Режиссер отметил, что так как в должность он вступит только 23 апреля, у него "есть время, чтобы разобраться". Он также сказал, что пока не собирается уходить из своей "Студии театрального искусства".

Сергей Женовач родился 15 мая 1957 года в Потсдаме (ГДР). Он основал театр "Студия театрального искусства" в 2005 году. Женовач является лауреатом Государственной премии РФ, национальной премии "Золотая Маска", премии Станиславского и других наград.

Ранее художественным руководителем и директором МХТ был Олег Табаков. Народный артист и режиссер умер 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. 15 марта его похоронили на Новодевичьем кладбище.