Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

09:48

Экскурсии в честь Дня гида посетили более 3,5 тысячи человек

культура досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 3,5 тысячи человек приняли участие в специальной экскурсионной программе, приуроченной ко Дню гида, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Посетить все мероприятия можно было бесплатно. Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, только за первые сутки с момента открытия регистрации на сайте акции отметились свыше 1,5 тысячи участников.

"Учитывая такой спрос, партнеры проекта решили подготовить дополнительные экскурсии. Всего их с 21 по 23 февраля прошло порядка 130", – подчеркнула она.

Познавательные пешеходные прогулки организовали популярные городские экскурсионные бюро. Члены Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров провели 27 экскурсий по историческому центру города.

Некоторые экскурсии носили тематический характер. К примеру, они были посвящены развитию спорта в Российской империи, Большому и Малому театрам и даже целым театральным кварталам.

Популярностью пользовались экскурсии по знаковым культурным объектам и музеям столицы. Всего таких мероприятий было 40. Цикл пешеходных прогулок провели и специалисты экскурсионного бюро Музея Москвы. Обзорные и тематические экскурсии прошли и на ВДНХ, а также в Парке Горького и в "Музеоне".

Ранее сообщалось, что в День гида москвичи смогут посетить 110 бесплатных экскурсий. Программа была разработана столичным комитетом по туризму и департаментом культуры, Ассоциацией гидов-переводчиков, экскурсионными бюро и гидами-экскурсоводами.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика