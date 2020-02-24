Экскурсии в честь Дня гида посетили более 3,5 тысячи человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 3,5 тысячи человек приняли участие в специальной экскурсионной программе, приуроченной ко Дню гида, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Посетить все мероприятия можно было бесплатно. Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, только за первые сутки с момента открытия регистрации на сайте акции отметились свыше 1,5 тысячи участников.

"Учитывая такой спрос, партнеры проекта решили подготовить дополнительные экскурсии. Всего их с 21 по 23 февраля прошло порядка 130", – подчеркнула она.

Познавательные пешеходные прогулки организовали популярные городские экскурсионные бюро. Члены Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров провели 27 экскурсий по историческому центру города.

Некоторые экскурсии носили тематический характер. К примеру, они были посвящены развитию спорта в Российской империи, Большому и Малому театрам и даже целым театральным кварталам.

Популярностью пользовались экскурсии по знаковым культурным объектам и музеям столицы. Всего таких мероприятий было 40. Цикл пешеходных прогулок провели и специалисты экскурсионного бюро Музея Москвы. Обзорные и тематические экскурсии прошли и на ВДНХ, а также в Парке Горького и в "Музеоне".

Ранее сообщалось, что в День гида москвичи смогут посетить 110 бесплатных экскурсий. Программа была разработана столичным комитетом по туризму и департаментом культуры, Ассоциацией гидов-переводчиков, экскурсионными бюро и гидами-экскурсоводами.