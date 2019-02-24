Панин согласился со словами Серебрякова о России

Скандально известный актер Алексей Панин отреагировал на слова своего коллеги Алексея Серебрякова, обвинившего Россию в "развязывании войн". Он заявил, что разделяет подобные взгляды, передает телеканал ТВЦ.
"Все правильно сказал Алексей Серебряков. Это понимает каждый здравомыслящий человек, у которого есть интерес к истории, у которого есть интерес узнавать правду, вообще какую-либо информацию", – заявил Панин, добавив, что сказанное Серебряковым очевидно не только для него.
О выступлении коллеги на форуме в Лондоне Панин узнал от журналистов. При этом он подчеркнул, что "по какому-то стечению обстоятельств" слова Серебрякова полностью совпали с его собственным мнением.
По утверждению Серебрякова, Россия якобы "разжигала конфликты" в Грузии, Чечне, Сирии, на Украине и в африканских республиках. Помимо этого, он обвинил власти в "переписывании истории".
Другой российский актер Дмитрий Дюжев объяснил слова Серебрякова переменчивой актерской сущностью.
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