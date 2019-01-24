В Музее Владимира Высоцкого покажут ранее не выставленные личные вещи артиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Ко дню рождения поэта, актера и музыканта Владимира Высоцкого 25 января в Государственном музее его имени (улица Высоцкого, 3, строение 1) подготовят экспозицию его личных вещей. Выставка состоится в честь 81-летия артиста.
После обновления она увеличилась с 220 квадратных метров до 570. Число экспонатов выросло в 1,5 раза – с 940 почти до 1400. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, будут выставлены в том числе те личные вещи Высоцкого, которые ранее не выставлялись.
"Больше 650 музейных предметов – это личные вещи Владимира Семеновича, в том числе те, что ранее не выставлялись. Среди них – личные вещи из коллекции Марины Влади, переданные музею в дар. Особенность открываемой экспозиции – ее интерактивность. Она объединила свыше тысячи мультимедийных материалов: фотографии, аудио- и видеозаписи. Посетители могут посмотреть архивные кадры, послушать редкие записи песен и многое другое", – рассказала она.
Также выставка охватывает уникальные мемориальные предметы и архивные документы, соответствующие разным периодам жизни поэта. Отдельно рассказывается о легендарном спектакле "Гамлет" в Театре на Таганке. Также в выставке будет уголок для детей, где представлены детские игрушки Высоцкого и мультфильм "Алиса в стране чудес" (Высоцкий сочинил и исполнил звучащие в нем песни).
Решение о создании музея было принято в январе 1989 года. Он располагается на улице, которая с 2015 года носит имя артиста. Его сын Никита Высоцкий возглавляет музей. Реэкспозиция началась в феврале 2018 года, после 80-летнего юбилея артиста.
24 января открылась новая экспозиция в центре-музее "Дом Высоцкого на Таганке". Глава департамента культуры Александр Кибовский отметил, что при создании экспозиции использовались новейшие достижения в музейном деле.
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