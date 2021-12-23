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Культура

10:10

Гигантский логотип "Ведьмака" появился на горнолыжном курорте Шерегеш

культура

Фото: телеграм-канал GamerLife

На горнолыжном курорте Шерегеш появился 25-метровый логотип сериала "Ведьмак". Об этом сообщает News.ru.

Данный проект был осуществлен с помощью стримингового сервиса Netflix.

"Основной целью этого проекта было погрузить всех поклонников "Ведьмака" и книг Анджея Сапковского, по которым снят сериал, в фэнтези-атмосферу и создать ощущение, что из-за снежной насыпи вот-вот появится могучий Геральт", – рассказали в Netflix.

Специалисты создали на снегу медальон главного персонажа Геральта. Его также называют Белым Волком.

Второй сезон "Ведьмака" начинается с встречи Геральта и Цири. Они отправятся в школу ведьмаков Каэр Морхен. Пока принцесса учится боевым искусствам и магии, за ней начинается охота.

В одном из столичных аэропортов заметили монстра из "Ведьмака"

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