Гигантский логотип "Ведьмака" появился на горнолыжном курорте Шерегеш

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На горнолыжном курорте Шерегеш появился 25-метровый логотип сериала "Ведьмак". Об этом сообщает News.ru.
Данный проект был осуществлен с помощью стримингового сервиса Netflix.
"Основной целью этого проекта было погрузить всех поклонников "Ведьмака" и книг Анджея Сапковского, по которым снят сериал, в фэнтези-атмосферу и создать ощущение, что из-за снежной насыпи вот-вот появится могучий Геральт", – рассказали в Netflix.
Специалисты создали на снегу медальон главного персонажа Геральта. Его также называют Белым Волком.
Второй сезон "Ведьмака" начинается с встречи Геральта и Цири. Они отправятся в школу ведьмаков Каэр Морхен. Пока принцесса учится боевым искусствам и магии, за ней начинается охота.
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