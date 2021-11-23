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Культура

17:05

Александр Смертин станет новым директором Театра Романа Виктюка

культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новым директором Театра Романа Виктюка станет Александр Смертин. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра.

На новом посту Смертин сменит Валерия Райкова, который досрочно покидает должность директора.

"Согласно приказу департамента культуры Москвы, 23 ноября в должность директора вступает Александр Смертин. Ранее Александр Олегович Смертин занимал должность первого заместителя директора в центре культуры и искусства "Меридиан", – говорится в сообщении.

В 2012–2020 годах Смертин был первым замдиректора театра "Новая опера".

Ранее генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман оценил перспективы работы с молодежной аудиторией. По словам гендиректора, в театре есть запрос на новую аудиторию. В частности, Владимир Кехман заявил, что приглашает в театр молодых людей, которые предпочитают домашний досуг.

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