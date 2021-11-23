Александр Смертин станет новым директором Театра Романа Виктюка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Новым директором Театра Романа Виктюка станет Александр Смертин. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра.
На новом посту Смертин сменит Валерия Райкова, который досрочно покидает должность директора.
"Согласно приказу департамента культуры Москвы, 23 ноября в должность директора вступает Александр Смертин. Ранее Александр Олегович Смертин занимал должность первого заместителя директора в центре культуры и искусства "Меридиан", – говорится в сообщении.
В 2012–2020 годах Смертин был первым замдиректора театра "Новая опера".
Ранее генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман оценил перспективы работы с молодежной аудиторией. По словам гендиректора, в театре есть запрос на новую аудиторию. В частности, Владимир Кехман заявил, что приглашает в театр молодых людей, которые предпочитают домашний досуг.
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